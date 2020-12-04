Как бороться с прокрастинацией на удаленке

Нельзя просто так взять… и поработать

В чем причины “нерабочего” настроения? – Во-первых, не та обстановка. В офисе, в своем кабинете, на своем рабочем месте была привычка работать. – Вы там не отдыхали, не смотрели телевизор, не гладили кота, и мозг не сопротивлялся, четко понимая: “Я пришел, я работаю”. Отсутствие привычных ритуалов, которые на удаленке позволяют вам поспать подольше, также делает свое дело. Нам важно готовиться к рабочему дню: завтракать, наряжаться, собирать нужные вещи, ехать в метро и т.д.

Во-вторых, исчезли внешние стимулы. – Это и коллеги, которые видят, работаете вы или нет, и начальник, который подкидывает новые задачи.

Третья причина – отвлечения. Дома их гораздо больше: семья, друзья, домашние животные. Причем это не коллеги с рядовыми предложениями попить кофе. Для них вы дома, поэтому вас можно отвлечь на 5 минут.

Попав на удаленку, вы встретились с непривычной средой. Когда система сломана, и пространство изменилось, сосредоточиться на рабочих задачах становится сложнее.

Как победить прокрастинацию

Давайте разберемся, что такое прокрастинация, и как именно с ней бороться или договариваться, чтобы работать дома эффективнее, чем в офисе.

Прокрастинация – это, по сути, потеря внимания, которое управляет нашими действиями. Наше внимание и мозг можно сравнить с ребенком, который плохо знает слово "надо" и покупается на всё цветное, яркое, простое и лишний раз себе дополнительной работы придумывать не будет. Если мы делаем что-то сложное и неинтересное, то легко переключаемся на что-то более увлекательное, простое, важное (как нам кажется). Выход один – научиться управлять нашим вниманием, учитывая все аспекты, которые мы проговорили.

Вспомните: когда вы занимаетесь любимым делом (или интересным или тем, которое дает быстрый желаемый результат), прокрастинация не возникает. – Вы полностью включены в процесс, даже если он непростой. Но с работой так получается не всегда. Поэтому получать энергию вы можете:

· от желания и самого процесса;

· от воли. К сожалению, этот вариант встречается чаще, но есть и хорошая новость. – Мозгу намного легче собраться для выполнения короткой задачи, а вы можете это использовать.

Первое, что нужно сделать – разделить все задачи на этапы и визуализировать прогресс. Записывайте задачи и каждый раз отмечайте готовность. Как дембельский календарь поддерживает настроение военнослужащих, так и ваш список поможет увидеть прогресс.

Мозгу проще собрать волю в кулак ради короткой задачи на 5-10 минут. Лучше иметь 80 задач по 6 минут, чем одну на 2 часа. Каждый шаг простой и быстрый (не важно, что их 80). – Вот такой подход нравится нашему мозгу.

Если внимание не может удерживаться даже волей, приходит прокрастинация (мы начинаем залипать в телефон и отвлекаться). Если каждые 2 секунды всплывают сообщения, внимание перегружается и, когда вы устаете, начинаете отвлекаться и прочитывать их. Если не хотите так транжирить свои ресурсы, сократите количество отвлечений (уведомления на телефоне и компьютере).

Не позволяйте вниманию уставать

Распространено заблуждение, что у взрослого человека внимание отлично развито, потому что работает по 8 часов. Однако интеллектуальные тренировки требуют особенного принципа работы. Внимание тренируется не длительностью выполнения задачи, а предельной концентрацией, дающей максимальную нагрузку. При этом задачи нужно выполнять короткими забегами.

Бывает ли так, что ваша эффективность сильно колеблется? Например, за первый час идей и сделанных задач может быть больше, чем за весь остальной рабочий день. Бывает ли, что за день-два вы делаете недельный объем работы? – Я предлагаю научиться этим управлять.

Для этого старайтесь обрывать деятельность до того, как она успеет вас утомить. Представьте: вы включаетесь в работу над одной задачей (или задачами одного типа). Потом вы доходите до пика, накапливается усталость, теряется энергия, и прокрастинация стучится в дверь. Чтобы избежать такого финала, нужно выстроить (по возможности) работу по-другому:

· включаться в задачу на высокой интенсивности;

· выполнять задачу (или однотипные задачи) так быстро и продуктивно, как можете;

· доходя до максимума, обрывайте эту деятельность, не дожидаясь усталости (иначе будете быстро выгорать). Научитесь делать перерыв или переключаться на другую задачу, когда вам отлично работается. Давать вниманию отдыхать зачастую полезнее, чем пытаться выжать из него последние соки.

Следуя этому алгоритму, вы натренируете быстрое вхождение в задачу, привыкнете работать интенсивно, прокачаете внимание и интеллектуальную выносливость.

Как не растерять мотивацию

Начинайте с простого. Это отличная привычка, которая сэкономит вам много энергии. Трудно замотивировать себя, делая большую непонятную работу – это будет вас тормозить. Поэтому разделяйте ее на маленькие задачи, и, если работа позволяет, откладывайте более сложные элементы на потом. Простые задачи “поставьте” на поток и выполняйте с высокой скоростью.

Сила в приятных мелочах. Если зарплата или повышение мотивируют недостаточно (например, зарплата только через 1,5 недели), вы можете обмануть свой мозг и награждать себя за мелкие достижения. Например:

· Дайте себе слово, что не пойдете обедать, пока не допишете письмо.

· Если за час сделаете больше 20 писем, уйдете на полчаса пораньше/ закажете пиццу и посмотрите любимый фильм.

Создается ощущение, что вы работаете ради чего-то очень близкого, приятного, нужного, и мозг, как ребёнок, мотивируется и действительно желает что-то сделать быстрее.

Таким образом, перехитрите прокрастинацию, перестроив свою работу на удаленке. Сделайте эти принципы своими привычками, и заставлять себя работать среди бесконечных отвлечений больше не придется.