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Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Москве каждый день происходит множество концертов, спектаклей, премьер, выставок. Мы поможем сориентироваться вам в этом разнообразии и не пропустить самые интересные события!
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КОНЦЕРТ

"Биология" от "Би-2"

За последние месяцы по всей России закрыли много концертных площадок и ночных клубов. Но как безопасно побывать на выступлении любимых артистов? Группа "Би-2" и компания "Всегда красиво" нашли решение на любой музыкальный вкус и приглашают вас в кино. По всей стране в прокат выходит музыкальное реалити-шоу "Биология". Первый выпуск открывает концерт создателей и ведущих "Биологии", в котором группа БИ-2 – сыграет лайв и расскажет много интересного. В каждом выпуске в гости к лидерам группы Лёве и Шуре приходят топовые отечественные и зарубежные группы и исполнители различных стилей и направлений, чтобы в их студии сыграть live-сеты и рассказать о себе все, что они считают необходимым. Не упустите отличную возможность погрузиться в атмосферу живого концерта любимых артистов, услышать знакомую музыку в новом звучании и узнать что-то новое и, возможно, неожиданное. И всё это с мощным объемным звуком в формате 5.1., который создает полное ощущение реалистичности происходящего на экране!

15 декабря, сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино".

Фото: пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Истребление тиранов"

"Истребление тиранов" можно отнести к театру поэтическому, условному, Мейерхольдовскому. Это историческая мозаика, яркое представление, направленное против деспотизма, тирании в любом ее проявлении. Режиссер МаркРозовский свел в одном театральном полотне произведения писателей и драматургов, живших в разные эпохи, относившихся к разным общественным сословиям. Стихи, прозу, фрагменты пьес объединяет одно – неприятие деспота как исторической личности. Спектакль представляет собой калейдоскоп блистательных актерских работ, в которых, как в кривом зеркале, предстают все пороки любых диктатур.

21 декабря, театр "У Никитских ворот".

Фото: пресс-служба

СПЕКТАКЛЬ

"А я пойду по улице"

Спектакль-концерт двадцатилетних студентов Школы-студии МХАТ (мастерская Евгения Писарева) воссоздает уникальную атмосферу эпохи "оттепели", когда надежда и свобода, вера в собственные силы и возможность перемен не были пустыми словами. Молодые артисты – поколение, не знающее, что такое трюмо и для чего нужны 2 копейки – разбираются как жили, любили, мечтали их сверстники в 1960-е годы. В спектакле звучат стихотворения и песни того времени. Режиссер: Марина Брусникина.

20 декабря, филиал театр имени Пушкина.

ПРЕМЬЕРА

"Нюрнбергский вальс"

Новая постановка МХАТ – спектакль "большого стиля": в декорациях, которые воспроизводят интерьеры знаменитого "зала 600" Дворца правосудия, зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, становятся свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки (Лиза Арзамасова) и советского разведчика (Анатолий Руденко). "Нюрнбергский вальс" – это пьеса, где документальная правда соединяется с правдой театральной драматургическими и постановочными решениями, где лирические сцены сменяются ожившей документальной хроникой из зала суда, где создана яркая галерея персонажей и где образы и смыслы передаются необычной сценографией и масштабными декорациями.

18 декабря, МХАТ имени М. Горького.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

В 2020 году легендарная кукольная постановка "Волшебная лампа Аладдина", вошедшая в "Золотую коллекцию" театра, празднует 80-летие! Восточный город с золотыми дворцами, парад грациозных тростевых кукол, волшебство чудесных превращений и сказочная фантастика – все кукольный спектакль "Волшебная лампа Аладдина"! Интересно, что это романтическое представление о любви вначале было адресовано взрослым. Позже Образцов, как принято сейчас говорить, "целевую аудиторию" поменял на "ребят". А туда продолжали приходить не только семьями, но иногда и взрослые – и без детей.

19 декабря, центральный театр кукол имени С. В. Образцова.

Пресс-служба Театра кукол Сергея Образцова

ТРИЛЛЕР

"Однорукий из Спокана"

Константин Райкин поставил историю об одиноком страннике, путешествующем по Америке в поисках своей отрезанной руки. В провинциальном гостиничном номере судьба сводит его с парочкой влюбленных и портье – все четверо оказываются в ситуации, когда жизнь каждого висит на волоске. Непредсказуемость следующего шага у героев зашкаливает. Но тем острее получается взгляд на реальность в спектакле, к тому же щедро пересыпанном живым весельем актерских гэгов.

25, 26 октября, центральный дом Актера имени А. А. Яблочкиной.

Фото: пресс-служба

ROAD MOVIE

"Йокнапатофа"

В живущей в выдуманном американском штате Йокнапатофа семье Бандрен случилось горе – умерла жена и мать пятерых детей. Она завещала похоронить себя за 40 миль от дома в родном городе. И теперь родственникам любой ценой надо наказ выполнить. Любой ценой – фраза ключевая, поскольку лишних денег в семье нет. Да и внешние обстоятельства мешают: тело покойницы за время "путешествия" успеет утонуть в разлившейся после ливней реке, обгореть в чужом сарае и начать разлагаться... Эта история позволяет режиссеру Миндаугасу Карбаускису вести неторопливый разговор о человеческих отношениях, о смысле бытия, о самопознании, о смерти, в итоге приводящей к любви. Это – спектакль-парадокс. В нем двадцать героев смеются и плачут, ругаются и грустят, одним словом, живут под выразительные мелодии в стиле кантри, не боясь смерти, понимая ее неизбежность и относясь к ней с мудрым спокойствием.

19 декабря, театр имени Вл. Маяковского.

Фото: Сергей Петров

ВЫСТАВКА

"Душа в искусстве"

Легендарному цыганскому театра театру 16 декабря исполняется 89 лет. Начинается обратный отсчет до 90-летнего юбилея. Стартует же он выставкой картин "Душа в искусстве". Художники представят вниманию зрителей произведения на тему искренности и душевности в искусстве. На холстах словно оживают зажигательные танцы, музыка и песни… Будут представлены также портреты тех, кто олицетворяет цыганское искусство: Николая Сличенко и Екатерины Жемчужной.

КЛАССИКА

"Посол человечества"

Ценителей классики ждет онлайн-трансляция концерта, посвященного Людвигу ван Бетховену. "Посол человечества" – такое название было выбрано для вечера, в ходе которого будут исполнены камерные произведения, созданные бессмертным классиком. В программе концерта -фортепианное трио ре мажор ор. 70 № 1, струнный квартет ор. 59 № 2 из цикла "Русские квартеты", а также "Патетическая" соната. Любимые слушателями произведения композитора исполнят лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

16 декабря, музей-заповедник "Царицыно" и на сайте проекта "Посольские вечера в Царицыне".

ФИЛЬМ

"Огонь"

Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Роман Курцын и другие звезды кино в героической истории о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

С 24 декабря.

Фото: пресс-служба

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Автор: 14 декабря 2020, 10:26

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