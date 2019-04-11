Как заработать на лайках в Инстаграме

Инстаграм изначально задумывался как сетевой фотоальбом. Но довольно быстро он превратился в торговую площадку с собственной "валютой".

Интерес людей здесь измеряется лайками, и они приносят владельцам страниц реальный доход: в виде заказа их товаров или размещением рекламы в профиле. Алгоритм Инстаграма только хладнокровно считает сердечки и выносит одни посты выше других, а между тем блогеры уже не стесняются клянчить лайки в каждом сообщении и даже посвящать этой теме целые прямые эфиры с подписчиками.

Разумно предположить, что если кому-то так сильно нужны лайки, то на этом можно заработать. И сама эта мысль уже меняет место человека и его возможности в сети.

Время, потраченное в Инстаграме, можно конвертировать в реальные деньги, считает PR-специалист, интернет-маркетолог Андрей Задачин. Как это сделать, эксперт рассказал "Дни.ру".

Итак, встретиться с заказчиком, которому нужны ваши лайки, можно после регистрации на специальных онлайн-биржах. Это совершенно легальный вид занятости, где любой человек без особых навыков получает возможность заработать, а владелец аккаунта – услугу для повышения активности в своем бизнес-профиле.

В сети существует много сайтов, предлагающих заработок в социальных сетях, и здесь главное выбирать самые надежные, с гарантированной оплатой и быстрым выводом денег. Биржи, хорошо зарекомендовавшие себя среди фрилансеров – это Vktarget, CashBOX, Socialtools, Forumok, Likesrock и Qcomment. Между собой они отличаются незначительно: минимальный порог для перечисления заработанного от 15 до 200 рублей, регистрация с привязкой к соцсети или путем заполнения анкеты, возможность вывода денег на мобильный телефон или электронные кошельки.

Стоимость заданий на разных биржах – от 30 копеек до 1 рубля за один лайк. Но есть заказчики, которые готовы платить больше, и тогда за отметку “Мне нравится” можно получить до 3 рублей. Чтобы увидеть самые "вкусные" предложения, на биржах существует система ранжирования: чем больше заданий выполняешь, тем выше у тебя рейтинг.

Заработок на лайках – это простейшая бизнес-модель, в которой можно многому научиться, если захотеть. Еще до регистрации на биржах есть шанс увеличить стоимость подаренных сердечек: если в вашем профиле более сотни друзей, цена за лайк будет выше минимальной. Аккаунты с количеством фоловеров от 600 могут рассчитывать на цену до 3 рублей за один лайк, что уже гораздо интереснее. Также цена лайка напрямую зависит от "возраста" профиля, его заполненности "живыми" фотографиями, и, конечно, регулярной активности в Инстаграме.

Таким образом, развивая собственный аккаунт, можно со временем зарабатывать все больше, не опасаясь того, что алгоритм Инстаграма заблокирует ваш профиль из-за высокой активности. По отзывам на одной бирже в среднем можно заработать до 100 рублей в неделю, поэтому рекомендуется регистрироваться сразу на нескольких сайтах и поддерживать несколько рабочих аккаунтов.

Безусловно, заработок в 100-300 рублей в неделю при максимальной занятости не выглядит очень привлекательным, однако это только на первый взгляд. Здесь, как и в любом деле, все зависит от цели, и подобный опыт вполне может стать источником дохода для продвижения собственного профиля Инстаграм в дальнейшем.