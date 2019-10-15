Mercedes-Benz Fashion Week. Online

С 15 по 19 октября 2019 в ЦВЗ "Манеж" пройдет Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Пять дней, 14 стран-участниц, 170 дизайнеров, 150 иностранных журналистов, 832 инфлюенсера, 1613 российских журналистов. В программе MBFW показы, презентации, перформансы. О главных тенденциях читатели "Дни.ру" узнают первыми.
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