"Куда еще задорнее?!": фото Волочковой подняли на смех

В середине января балерина опубликовала откровенную фотографию с отдыха на Мальдивских островах, которая вызвала негодование у многих пользователей. Ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur Анастасия Николаева решила поделиться своим профессиональным мнением об образе Анастасии Волочковой на этом снимке.

В своем Instagram звезда разместила фотографию, на которой она запечатлена на пляже в длинной белой майке. Пользователи обратили внимание, что ноги танцовщицы выглядят неестественно и обвинили Анастасию Волочкову в злоупотреблении фотошопом. Сама балерина уверена, что все оскорбительные комментарии пишут завистники.

Стилист Анастасия Николаева раскритиковала одежду и макияж звезды. Она отметила, что ей трудно поставить оценку наряду, потому что его нет, и посоветовала знаменитости использовать другие оттенки для своего лица.

"Трудно обсуждать то, чего нет, - и это я про одежду. Могу лишь отметить абсолютно неуместное высветление под бровью и области над скулой. Сейчас же столько оттенков! Куда более гармонично смотрелся бы золотистый бронзант, добавляющий сияние загорелой коже", – пояснила специалист.

Визажист также призналась, что испытала разочарование, когда увидела этот пост. По мнению Анастасии Николаевой, такие скандальные поступки непозволительны для бывшей артистки Большого театра. Она с иронией спросила, какими еще откровенными снимками собирается обрадовать поклонников танцовщица.

"Как говорится, было бы смешно, если не было так грустно. И это всемирно известная прима. Соглашусь на все с автором заголовка про "задорность" данной фотографии. И правда же, куда еще задорнее? Какой следующей фотографией нас порадует нашумевшая своими шпагатами балерина?", – заявила она.

По мнению стилиста, "говорить об Анастасии Волочковой – только портить удовольствие от созерцания". "Она также прекрасна, как бывает прекрасно любое совершенство. В случае с Волочковой – это совершенное недоразумение", – заключила Анастасия Николаева.