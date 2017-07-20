Дизайнер Елизавета Телешева учит девушек нравиться себе

Дизайнер Елизавета Телешева главной героиней своей коллекции сделала яркую и успешную девушку, которая не боится быть собой, имеет свое мнение и любит быть разной. Девушка, которой нравится нравиться себе.

"В основе каждого образа лежит задача показать лучшее в женской фигуре, подчеркнуть элегантность и утонченность. Именно поэтому разработка платья или блузки является довольно длительным и кропотливым процессом. А созданная вещь прослужит долго и будет актуальна при любых веяниях моды", – рассказала Dni.ru дизайнер.

Еще в основе успеха лежит многофункциональность изделий. Например, укороченные жакеты очень хорошо подчеркивают талию, их можно носить с юбкой или платьем любого цвета. Так же, можно немного видоизменять сам жакет: носить с длинным рукавом или подвернуть рукава.

А мини-платья можно носить и в холодную погоду, надев поверх рубашки или водолазки. Блузку с баской так же можно носить поверх рубашки в офис, сочетая с брюками или юбкой-карандашом, а если надо на свидание или на вечеринку, то к блузке с баской можно добавить юбку или джинсы, высокие каблуки и образ готов.

Юбки с цветочным принтом под кодовым названием "райский сад" вообще универсальны. Они будут актуальны каждое лето, потому что: во-первых хлопок, во-вторых цветочный принт, а в-третьих к ним подойдет любой цвет из палитры изделия. Таким образом их можно сочетать с жакетами, топами, майками, блузками практически любого цвета.

"Отдельного внимания заслуживают платья с бантом. Подойдут для любой фигуры. Если не завязывать пояс бантом, то можно надевать в офис, на лекции, деловые встречи. Именно за счет таких нюансов в одном и том же изделии можно выглядеть по-разному, обыгрывая его, соответственно случаю", – заключила Телешева.