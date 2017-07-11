Где можно безопасно искупаться в Подмосковье
Соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам признаны зоны отдыха "Любляна" на реке Люблевке, "Челохово", пруд в парке 200-летия Егорьевска, пруд Жукова гора – все четыре расположены в городском округе Егорьевск.
Также жителям региона разрешили отдыхать в двух зонах у озера Белое, на пляже, который расположен на реке Варварка в Дмитровском районе, у прудов по улицам Инженерная и Подъячева в Дмитрове, на пляже, находящемся на левом берегу реки Сестры в Клину, у карьера ЛГОК в городском округе Дзержинский и на двух пляжах на Истринском водохранилище, передает "Газета.ру".
Не прошли проверку три водных объекта. Это озеро в поселке Лопатинский, участок реки Семиславка, а также озеро Срамное. Больше всего не соответствующих нормативам показателей было зафиксировано по итогам исследования проб, взятых в водоемах Химок, Красногорска, Подольска, Ногинска и Домодедова.
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