Обама носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет

На ежегодной конференции Apple Worldwide Developer's Conference Мишель Обама рассказала о "несправедливости" журналистов по отношению к ней. По ее словам, работники СМИ во время президентского срока ее супруга регулярно освещали ее стиль, в то время как на одежду Барака Обамы практически никто не обращал внимания.

Бывшая первая леди Соединенных Штатов рассказала, что ее муж "вне зависимости от обстоятельств" на все официальные мероприятия надевал одну и ту же одежду. "А люди снимали мою обувь, браслеты и ожерелья. Они никак не комментировали, что он надевал один и тот же смокинг, одну и ту же обувь на протяжении восьми лет", – цитирует ее Daily Mail.

Также она отметила, что ее супруг даже гордился своим смокингом. "Он говорил мне: "Я уже оделся. Всего за 10 минут. А ты чего так долго?". И я ему: "Отстань", – призналась Мишель Обама.

Примечательно, что сразу после того, как Барак Обама сложил с себя президентские полномочия, он сразу же сменил имидж. Покинув Белый дом, экс-президент США отправился на отдых на Британские Виргинские острова.

Obama's on vacation with the hat backwards. He's never coming back. pic.twitter.com/RUakcwwgtT