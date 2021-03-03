В шведском городе Ветланда неизвестный напал с ножом на людей

В шведском городе Ветланда произошло ЧП. По данным, которые распространяет пресса, неизвестный, вооружившись ножом, напал на людей.
На данный момент сообщается о восьми пострадавших. Произошедшее могло быть терактом, передают СМИ.
В шведском городе Ветланда произошло ЧП. По данным, которые распространяет пресса, неизвестный, вооружившись ножом, напал на людей.
На данный момент сообщается о восьми пострадавших. Произошедшее могло быть терактом, передают СМИ.
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