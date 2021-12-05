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Байден хочет избежать введения новых санкций против России – посол Салливан

Байден хочет избежать введения новых санкций против России – посол Салливан

Байден не хочет вводить новые санкции против России. Такое мнение выразил посол США в России Джон Салливан.
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Джо Байден настроен на дипломатический диалог с руководством России. Администрация нынешнего президента продолжает курс предыдущего главы государства.

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Вашингтон нацелен на конструктивный диалог с Москвой, убежден посол США в России Джон Салливан. Эксперт заявил, что Джо Байден стремится избежать введения новых санкций в отношении России.

При этом Салливан отметил, что решение данного вопроса в любом случае не зависит лишь от персональной интенции американского лидера. На такие процессы влияют Россия, США, страны-союзники, а также те аспекты, которые и являются причинами введения ограничительных мер.

Специалист отметил, что о нежелании Байдена накладывать санкции он узнал из беседы американского главнокомандующего с Владимиром Путиным. Стоит отметить, что ранее ограничительными мерами России пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что это будет сделано в случае "агрессии на Украине".

Последнее время западная пресса распространяет данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В Кремле называют подобные заявления безосновательными.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2021, 14:11 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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