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Жуткие кадры взрыва в доме в Ярославле: погибших искали всю ночь

Накануне вечером в одном из жилых многоквартирных домов в Ярославле произошел взрыв. В результате трое человек погибли, еще трое пострадали.
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Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу: улица Батова, дом №5, корпус 2. Хлопок местные жители услышали около 19 часов вечера. В результате взрыва обрушились перекрытия с 6 по 1 этаж.

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Первой погибшей оказалась 66-летняя женщина. Еще одну женщину и ребенка нашли мертвыми под завалами. Очевидцы утверждают, что взрыв произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже здания. По предварительным данным, там произошел хлопок газа. Из дома эвакуировали порядка 160 человек. Здание и территория вокруг него были оцеплены. Экстренные службы продолжают разбор завалов, где могут находиться люди.

Во время эвакуации люди в спешке выбегали из дома, некоторые из них даже не успели одеться. В собравшейся у места происшествия толпе жители судорожно искали своих родных, близких и друзей. Большинство из них разъехались по родственникам, несмотря на то, что для эвакуированных были организованы места в одной из местных гостиниц.

В Следственном комитете заявили, что основной версией произошедшего является утечка газа. Специалисты предполагают, что взрыв произошел, когда одна из семей открыла дверь в свою квартиру.

Автор: 22 августа 2020, 11:31 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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