Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами

Стрелок заперся в квартире с женщиной и двумя детьми. Позже соседи услышали хлопки и крики и вызвали экстренные службы. Когда полицейские приехали на место происшествия, раздались еще несколько выстрелов.
Позже стало известно, что преступником оказался 21-летний Севастьян Путинцев, преследовавший свою бывшую девушку Елизавету Хлюпину, которая отказывалась возобновлять с ним отношения. Камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда Путинцев вошел в подъезд с футляром за спиной. Предположительно, в нем было оружие.
Некоторые источники писали. что среди убитых был трехлетний ребенок. По предварительным данным, после совершения убийства стрелок покончил с собой, по другой информации – он погиб во время штурма помещения.
По информации телеграм-каналов "Baza" и "Медиакиллер", Елизавета Хлюпина работала моделью и участвовала в показах. А сам Путинцев ранее учился в престижном вузе – Финансовом университете при Правительстве России, однако ушел в армию после первого курса, а по возвращении проучился еще год и забрал документы. Знакомые Севастьяна утверждают, что он проникся идеями русского национализма и был связан с неонацистами. Кроме того, он был нелюдимым и мало с кем общался.
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