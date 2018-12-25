В Швейцарии придумали загонять углекислый газ из воздуха в минералку

Швейцарское подразделение Coca-Cola заключила партнерское соглашение с компанией Climeworks – мирового пионера по вытягиванию углекислого газа из атмосферы. Об этом пишут "Новые Известия" со ссылкой на западные СМИ.
Coca-Cola намерена использовать партнерство в производстве минеральной воды Valser. Climeworks в свою очередь не намерены останавливаться на напитках и планируют предложить "захваченный" CO2 создателям углеродно-нейтрального топлива, бетона, обуви и даже корма для рыб.
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