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Происшествия

"Птиц не было": пассажиры экстренно севшего лайнера не верят официальной версии ЧП

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Люди, летевшие из Москвы в Симферополь, предположили, что лайнер изначально был неисправным. Свое мнение озвучил пользователь Telegram.
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Лайнер "Уральских авиалиний" 15 августа совершил экстренную посадку сразу после взлета. По одной из версий, он столкнулся со стаей птиц. В результате оба двигателя отключились, один загорелся.

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Отмечается, что система отпугивания птиц в Летно-исследовательском институте имени Громова, на территории которого расположен аэропорт Жуковский, находилась в рабочем состоянии в момент взлета А321. "Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы", – сообщили представители ведомства ТАСС.

Пассажиры уверены: у воздушного судна изначально были технические проблемы. "Некоторые пассажиры севшего в поле самолета не верят в версию про попавшую в турбину птицу. По их словам, лайнер был неисправен с самого начала полета", – заявил пострадавший в Telegram– канале LIFE SHOT.

Источники сообщают, что вблизи аэропорта находится свалка, где обитают птицы. Часто их можно встретить и на взлетно-посадочных полосах Жуковского. По всей видимости, при подъеме самолет разогнал стаи чаек, и некоторые из них врезались в двигатели. Это и стало причиной экстренной ситуации.

15 августа 2019, 12:58

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