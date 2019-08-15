Обнародованы жуткие кадры посадки самолета А321 в Подмосковье

В ролике, снятом одним из пассажиров, лайнер приземляется на взлетно-посадочную полосу, выезжает в поле и останавливается. Пассажиры в панике кричат. "Мы сели!" – радуется очевидец. На этом видео обрывается, передает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, пострадали 23 пассажира, в том числе беременная женщина и девять детей. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Напомним, что утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в Раменском районе. Причиной стало возгорание двигателя. По данным телеканала "360", туда могли попасть птицы.
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