"Начали падать": пассажиры о жесткой посадке лайнера в поле под Москвой

В четверг, 15 июля, самолет А-321, направлявшийся из Москвы в Симферополь, приземлился в поле в Раменском районе. По предварительным данным, двигатель самолета загорелся после того, как в него попала птица.

После приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Как утверждают очевидцы, у лайнера подломились все стойки шасси. Возгорание в двигателе быстро ликвидировали.

В момент происшествия на борту находились 234 человека, включая 7 членов экипажа. Всех пассажиров оперативно эвакуировали. В результате жесткой посадки пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Их госпитализировали, сообщает "Интерфакс".

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога", – цитирует одного из пассажиров Telegram-канал Baza.

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0