Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
Утром в четверг, 27 июня, пассажирское судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание. На борту самолета начался пожар.
При аварийной посадке погибли два члена экипажа, 22 человека пострадали. "15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", – рассказал собеседник агентства ТАСС.
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