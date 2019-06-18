Летящего в самолете Киркорова с детьми настигла беда

Король отечественной эстрады с наследниками возвращались в Россию после гастролей в Болгарии. Лайнер, на котором летел Филипп Киркоров, попал в аварийную ситуацию на посадке.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, ударившись шасси о взлетную полосу. Инцидент произошел в аэропорту "Домодедово". Чрезвычайная ситуация вынудила пилотов пойти на второй круг.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал, хотя многие из них были напуганы. Стюардессы пытались успокоить поднявших панику людей. Со второго раза авиалайнеру все-таки удалось совершить посадку, сообщает "Царьград".

Филипп Киркоров поделился подробностями ЧП, которое могло привести к настоящей трагедии. По словам певца, его дети Мартин и Алла-Виктория очень испугались.

"Уже коснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо, профессиональные пилоты смогли решить эту внештатную ситуацию. Дети, конечно, перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии…", – цитирует Филиппа Киркорова радиостанция "Говорит Москва".

Отметим, Филипп Киркоров провел на Родине порядка десяти дней. Певец выступил в Софии, Бургасе, Варне и других городах Болгарии. Помимо работы артист находил время на прогулки с детьми. Исполнитель будет находиться на гастролях с середины июля и до конца августа.

Позднее пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов прокомментировал заявление артиста о жесткой посадке. Он назвал информацию о ЧП недостоверной. "Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме", – цитирует представителя "Говорит Москва".