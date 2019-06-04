Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Подозреваемый в убийстве балерины Большого театра – приятель Ольги Деминой Малхаз Джавоев. Он уже несколько лет под арестом. Однако, по словам матери Ольги, следствие идет очень вяло. Хотя у нее нет сомнений в том, что именно Джавоев убил балерину.
Уже после исчезновения Ольги ее мать продолжала получать странные сообщения с ее телефона. "Мама, я украла большую сумму денег. В Москву мне нельзя. Сейчас я на дней 10 прокачусь по Европе. На звонки не отвечай, если тебе будут звонить. Не ищи меня. Никуда не обращайся", – говорилось в СМС.
"Ольги, видимо, уже не было, а мне приходили якобы от нее СМС, мол, мама, не ищи меня. Причем написаны были так коряво, словно писал нерусский человек", – приводит словам матери Ольги "Комсомольская правда". Позже следствие по делу об убийстве балерины установило, что сообщения отсылал Джавоев.
25-летняя Ольга Демина пропала в августе 2014 года. Мать балерины, которая живет в Кирове, обратилась в полицию, когда дочь перестала выходить на связь. Поиски ничего не дали. И только в конце мая 2019 года в Измайловском парке Москвы были найдены кости и череп человека, завернутые в полиэтиленовый пакет. Предполагается, это останки балерины Большого театра Ольги Деминой. Окончательно это должна установить экспертиза.
По версии следствия, Джавоев сблизился с Ольгой, постоянно вымогал у нее деньги. Малхаз заставлял девушку брать в банках кредиты, и даже шантажировал публикацией в интеренете ее откровенных фотографий. Шантажистам Ольге пришлось выложить 800 тысяч – но фото все же слили в Сеть.
Следствие по делу об убийстве балерины считает, что трагедия произошла из-за квартиры, которую подарил Ольге ее жених. Джавоев вынудил балерину переписать жилье на него, а потом продал. Когда же девушка потребовала половину вырученных денег, Малхаз ее убил.
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