Балерина Большого театра пропала после откровенной съемки

Правоохранители расследуют таинственное исчезновение известной танцовщицы Ольги Деминой. Девушка пропала вскоре после интимной фотосессии: предположительно, ее шантажировал "восточный принц".

Проблемы у Деминой начались после знакомства с Малхазом Джавоевым, 37-летним уроженцем Грузии. Следователям удалось установить, что у них сложились крепкие дружеские отношения. "Они часто встречались, посещали друг друга по местам проживания, оказывали друг другу различные услуги", – гласят материалы уголовного дела.

Сам Малхаз называл себя "восточным принцем". Демина верила ему и долгое время состояла в отношениях с 37-летним мужчиной.

В декабре 2013 года Демина попала в скандал. Ей прислали ее откровенные фотоснимки и начали шантажировать. Ей пришлось выплатить злоумышленникам порядка 800 тысяч рублей, чтобы интимные кадры не попали в Сеть.

Тем не менее, фотографии выставили на порносайтах. Были подозрения, что в этом замешан Джавоев, однако сама Демина это отрицала. Известно, что выходец Грузии дважды спасал ее от суицида после скандала.

Позже Малхаз толкнул Ольгу на другую авантюру. Танцовщица воспользовалась своим давним поклонником и обманным путем получила от него квартиру. Влюбленный мужчина подал заявление в полицию и обвинил балерину в мошенничестве. Демина же тем временем продала по фиктивному договору жилплощадь Джавоеву, передает сайт "Комсомольская правда".

Прибыль танцовщица и ее любовник должны были разделить пополам, однако Малхаз отказался делиться деньгами. В августе 2014 после ночи в компании уроженца Грузии балерина таинственно исчезла.

Предположительно, Джавоев убил Демину и спрятал тело. После злоумышленник скрылся в Германии и пытался выдать себя за беженца. Его объявили в международный розыск и схватили, задержанный был доставлен в Россию.

Джавоев находится в "Матросской тишине", ему предъявлено обвинение в убийстве. Уроженец Грузии отказывается от дачи показаний.