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Происшествия

Звезда КВН разбилась в жуткой аварии

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Комедиант Ильяс Хасанов, известный как основатель Stand Up движения в Набережных Челнах, сегодня, 12 ноября, скончался в больнице. Молодой человек так и не пришел в сознание после страшной аварии.
прочитано 1681 раз

ДТП произошло 8 ноября на трассе "Уфа-Москва" в 23:10. Автомобиль Volkswagen Jetta двигался на высокой скорости. По предварительным данным, несоблюдение скоростного режима стало причиной аварии. На полном ходу машина столкнулась с КАМАЗом. От удара легковой автомобиль загорелся.

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В ДТП также погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Женщина 1959 года рождения скончалась на месте. Спасателям удалось извлечь из искореженной машины остальных пассажиров, в т.ч. Хасанова, сообщает Пятый канал.

Молодого комедианта экстренно госпитализировали. Также в больницу отправили Руслана Тюпа, Руслана Харисова и Екатерину Захарову. Тюпа оказался в реанимации. У Захаровой и Харисова травмы оказались не такими серьезными.

Комедианты возвращались из Казани в Набережные челны. В столице Татарстана проходила игра полуфинала Татарской лиги Клуба веселых и находчивых. Поклонники Хасанова выражают соболезнования его родным и близким на странице юмориста в "Инстаграм".

Автор: 12 ноября 2019, 14:37

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