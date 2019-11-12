Звезда КВН разбилась в жуткой аварии

ДТП произошло 8 ноября на трассе "Уфа-Москва" в 23:10. Автомобиль Volkswagen Jetta двигался на высокой скорости. По предварительным данным, несоблюдение скоростного режима стало причиной аварии. На полном ходу машина столкнулась с КАМАЗом. От удара легковой автомобиль загорелся.
В ДТП также погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Женщина 1959 года рождения скончалась на месте. Спасателям удалось извлечь из искореженной машины остальных пассажиров, в т.ч. Хасанова, сообщает Пятый канал.
Молодого комедианта экстренно госпитализировали. Также в больницу отправили Руслана Тюпа, Руслана Харисова и Екатерину Захарову. Тюпа оказался в реанимации. У Захаровой и Харисова травмы оказались не такими серьезными.
Комедианты возвращались из Казани в Набережные челны. В столице Татарстана проходила игра полуфинала Татарской лиги Клуба веселых и находчивых. Поклонники Хасанова выражают соболезнования его родным и близким на странице юмориста в "Инстаграм".
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