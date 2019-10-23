Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику

Александр Масляков сразу оговорился, что он вовсе не советчик президенту Украины. Однако кадровые решения Владимира Зеленского его смущают. "Я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков", – цитирует телеведущего сайт "Комсомольская правда".
Он признал, что Сергей Сивохо талантлив и как актер, и как участник КВН. Однако Масляков напомнил, что шоумен играл с перерывами: "Как бы это сформулировать помягче... Уходил в себя, вот так скажем".
Говоря о влиянии КВН на выбор карьеры, ведущий подчеркнул, что каждый сам ответственен за свои планы. По словам Александра Маслякова, игра дает необходимый политику навык – не бояться публичных выступлений и телекамер.
За Россию в этом смысле Александр Масляков спокоен. Он уверен: массовый переход участников Клуба веселых и находчивых в политику нашей стране не грозит.
Напомним, что о назначении 50-летнего Сергея Сивохо советником секретаря СНБО Украины стало известно 21 октября. Он является креативным продюсером студии "Квартал 95". В свое время играл в составе команд КВН "Сборная ДПИ", "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" и "Сборная XX века".
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