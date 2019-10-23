Масляков раскритиковал Зеленского за продвижение кавээнщиков в политику

Президент Клуба веселых и находчивых отреагировал на назначение Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора лидера Незалежной, который сам был игроком КВН.

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