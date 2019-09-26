"Опухоль неоперабельная": звезда КВН столкнулась с раком

Супруги Жариковы вместе выступают в "Сборной Снежногорска". В этом году команда из небольшого города в Мурманской области добилась успеха в столице – попала в полуфинал Высшей лиги КВН и стала чемпионом "Голосящего КиВиНа-2019".
Параллельно у Евгении заподозрили онкологию. А вчера, 25 сентября, диагноз подтвердился. Израильские врачи выявили саркому желудка четвертой степени.
"К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная", – написал на своей странице во "Вконтакте" Сергей Жариков.
Звезда КВН также рассказала, что зарубежные доктора назначили Евгении курс лучевой терапии. После женщина вернется в Россию, где ее ждет курс химиотерапии.
На днях Сергей Жариков поблагодарил всех тех, кто поддерживает его семью в это трудный момент. "Нет сил всем ответить. Помолитесь обо мне. Я держусь", – написала Евгения на своей странице в соцсети.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Самая некрасивая женщина в мире
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Девчонки, помогите придумать!
Ксения Собчак наш будущий президент?