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"Опухоль неоперабельная": звезда КВН столкнулась с раком

Фото: www.globallookpress.com.
Супруга капитана команды КВН "Сборная Снежногорска" 44-летнего Сергея Жарикова борется с коварным недугом. У 40-летней Евгении рак желудка четвертой степени.
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Супруги Жариковы вместе выступают в "Сборной Снежногорска". В этом году команда из небольшого города в Мурманской области добилась успеха в столице – попала в полуфинал Высшей лиги КВН и стала чемпионом "Голосящего КиВиНа-2019".

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Параллельно у Евгении заподозрили онкологию. А вчера, 25 сентября, диагноз подтвердился. Израильские врачи выявили саркому желудка четвертой степени.

"К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная", – написал на своей странице во "Вконтакте" Сергей Жариков.

Звезда КВН также рассказала, что зарубежные доктора назначили Евгении курс лучевой терапии. После женщина вернется в Россию, где ее ждет курс химиотерапии.

На днях Сергей Жариков поблагодарил всех тех, кто поддерживает его семью в это трудный момент. "Нет сил всем ответить. Помолитесь обо мне. Я держусь", – написала Евгения на своей странице в соцсети.

26 сентября 2019, 20:18

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