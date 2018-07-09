Неожиданная причина отравления "новых Скрипалей"

Подобранный с земли окурок мог стать причиной отравления британки в Эймсбери. О последних минутах перед инцидентом с парой, которую уже назвали "новыми Скрипалями", рассказал друг пострадавших.

Дон Стерджес – женщина, скончавшаяся от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, – могла подобрать с земли окурок. Предположение высказал друг британки Крейг Пэттенден. Он был последним, кто видел Дон и Чарли Роули перед тем, как их пришлось госпитализировать.

Пэттенден утверждает, что и Дон, и Чарли во время их встречи чувствовали себя хорошо. Правда, Чарли казался немного выпившим – однако, по словам приятеля, он постоянно находился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героин и кокаин", – заявил Пэттенден.

По его словам, 44-летняя Стерджес отравилась первой. Когда у нее изо рта пошла пена и начались судороги, Чарли попытался прийти к ней на помощь, но у него появились те же симптомы. У обоих сузились зрачки, речь стала бессвязной. Пэттенден уверен, что это не было действием наркотиков - скорее всего, отравлен был окурок сигареты, который Дон подобрала в парке.

Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери вечером 8 июля, Чарли Роули в критическом состоянии. Их госпитализировали еще 30 июня, однако стало известно об этом лишь 4 июля. Британские власти сообщили, что в городе Эймсбери произошел серьезный инцидент: два человека подверглись воздействию неизвестного вещества. Эксперты позже заявили, что пара отравилась нервно-паралитическим ядом "Новичок" – тем же, которым были отравлены Скрипали, передают РИА Новости.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в ту же больницу в Солсбери в марте. Лондон заявил, что они отравлены веществом российского производства "Новичок", и обвинил в причастности к инциденту Москву. В России, в свою очередь, всякую связь отрицают и настаивают на совместном расследовании. Британцы отказываются.