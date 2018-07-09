Лондон убил "новую Скрипаль" из-за ЧМ-2018

В окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес, которая, как утверждают официальные лица Великобритании, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в соседнем городе Эймсбери. В России уверены, что эта история может быть провокацией в связи с проведением чемпионата мира по футболу и предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

История с отравлением 45-летнего мужчины и 44-летней женщины в английском городе Эймсбери привлекла внимание на высшем уровне, едва было объявлено, что пострадавшие попали под воздействие нервно-паралитического вещества "Новичок". Официальные лица Великобритании вновь не стали дожидаться не только окончания расследования, но и появления хоть каких-либо фактов, сразу обвинив Россию в причастности к произошедшему.

Российские эксперты уверены, что подобный подход используется английскими политиками неспроста. "Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами", – цитирует газета "Известия" постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина.

Он напомнил, что в России приближается финал чемпионата мира по футболу. Великобритания, которой не досталось право принимать у себя одно из главных событий в мире спорта, как могла пыталась испортить впечатление о происходящем – в СМИ распространялась информация об агрессивных хулиганах, готовых нападать на иностранцев, об отсутствии в стране должных систем безопасности. Приехавшие в Россию болельщики увидели совсем другую картину. Некоторые эксперты считают, что история с "новыми Скрипалями" понадобилась, чтобы возобновить антироссийскую информационную кампанию.

Кроме того, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Провокация с "Новичком" может быть связана и с этим историческим саммитом.

Александр Шульгин опроверг данные о том, что об отравлении Великобритания должным образом уведомила ОЗХО, как того требуют международные нормы. Россия предложила помощь в расследовании, однако британская сторона высокомерно ее отвергла.

Ситуация еще сильнее осложнилась после того, как стало известно о смерти 44-летней Дон Стерджес в окружной больнице Солсбери. Ее спутник остается в критическом состоянии, передает РИА Новости.

Соболезнования в связи с кончиной женщины выразила премьер-министр страны Тереза Мэй. "Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджес. Мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким", – отметила глава британского правительства.