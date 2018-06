В США умер бывший глава Пентагона

В США в возрасте 87 лет ушел из жизни бывший глава Министерства обороны страны Фрэнк Карлуччи, пишет "Газета.ru". Действующий глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Перед тем как возглавить военное ведомство, Карлуччи прошел путь от лейтенанта Военно-морских сил США до заместителя директора ЦРУ. Занимал ряд важных должностей в Пентагоне. Американское военное ведомство возглавил под конец холодной войны – в 1987 году.

