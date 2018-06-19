Известного певца расстреляли в упор средь бела дня

В США расстреляли известного рэп‐исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. От полученных ранений 20-летний музыкант скончался.



Медики пытались спасти рэпера, госпитализированного в критическом состоянии, однако их усилия были тщетны, передает "360". На месте трагедии работает полиция.

Установлено, что неизвестный несколько раз выстрелил в XXXTentacion, когда тот выходил из автосалона. Все произошло днем на глазах у прохожих.

У нападавшего был сообщник. "Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограбление", – заявили в полиции, отметив, что злоумышленники отобрали у музыканта сумку Louis Vuitton.

Гибель XXXTentacion шокировала его коллег по всему миру. Музыкант и продюсер Канье Уэст прокомментировал убийство на своей странице в соцсети, сообщает РИА ФАН. "Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты меня вдохновлял. Спасибо за то, что был здесь", — написал он в Twitter.





Российские рэперы Oxxxymiron и Pharaoh не смогли сдержать эмоций. Oxxxymiron выразился емко и нецензурно, пояснив, что больше сказать нечего. При этом он надеется, что произошедшее окажется "грязным промо", сообщает Пятый канал.

Первый альбом XXXTentacion вышел в августе 2017 года и буквально взорвал мир музыки. Он занял второе место в чарте Billboard 200. В марте 2018 рэпер выпустил вторую пластинку. Трек SAD! из нее достиг седьмой строчки в чарте Billboard Hot 100.

