Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет

Об инциденте рассказал на своей страничке в Twitter бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис. Мужчина стал свидетелем случившегося на борту. По его словам, голый дебошир носился по проходу как сумасшедший.

"Шок. На моем рейсе из Сиэтла в Анкоридж полностью голый мужчина бегал из одного конца самолета в другой, размахивая руками и крича. Двое больших парней схватили его и заперли в туалете. Пассажиры были напуганы, но персонал самолета не сказал ни слова", — написал Эллис.

Сотрудница авиакомпании Бобби Иган рассказала, что мужчина был задержан. После посадки в Анкоридже его отправили в больницу, сообщает New York Post.

I waited 4 wheelchair & was next 2 last off plane. Police boarded to take naked guy away. We thought drugs not booze. May have been psychotic break since some said guy who chased & tackled was actually his father. Flt attendants were debriefing. Cpt extra nice 2 passengers.