Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
Уроженец Краснодара умер на улице, потеряв сознание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался на здоровье. Незадолго до произошедшего молодой человек разговаривал по телефону.
"В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Ему было 24 года", – написали в группе его университета в социальной сети "ВКонтакте".
"Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе, Андрей..." – гласит запись.
У Андрея остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с малышкой, а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу "Открытый микрофон" он рассказал, что состоит в разводе.
Жмакин женился в 19 лет. "Мы с женой разошлись обоюдно… Я думал, брак – это наивысшая ступень. Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет", – поделился Жмакин.
Андрея похоронят в Краснодаре 13 апреля, сообщает StarHit.ru. Друзья призывают поддержать финансами его мать и оставляют реквизиты ее карты.
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