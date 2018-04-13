Известный актер внезапно умер в 35 лет

В Великобритании скончался 35-летний актер Алекс Беккет. Смерть артиста наступила внезапно: он не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем.

Эксперты устанавливают обстоятельства случившегося. "Алекс Беккет был чудесным, умным, добрым, прекрасным человеком – я счастлива, что смогла узнать его, мне очень жаль, что он ушел", – цитирует сайт "Комсомольская правда" актрису Джессику Хайнс.

