Известный актер внезапно умер в 35 лет

В Великобритании скончался 35-летний актер Алекс Беккет. Смерть артиста наступила внезапно: он не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем.
Эксперты устанавливают обстоятельства случившегося.
"Алекс Беккет был чудесным, умным, добрым, прекрасным человеком – я счастлива, что смогла узнать его, мне очень жаль, что он ушел", – цитирует сайт "Комсомольская правда" актрису Джессику Хайнс.
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