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Происшествия

Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Thiel
На Украине горит очередной склад с боеприпасами. На этот раз заполыхали армейские арсеналы в районе села Ичня под Черниговом. В связи с чрезвычайным происшествием президент Незалежной Петр Порошенко обратился за помощью к силовикам.  

Продолжение: Украина готовит провокацию у Крымского моста
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Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, Петр Порошенко поручил правительству помочь тем, кто проживает в непосредственной близости от склада боеприпасов.  

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По некоторым данным, первые взрывы на армейских арсеналах в Ичне прогремели около 03:00. На место выехала оперативная группа Генштаба Вооруженных сил Украины. Под Черниговом работает спецгруппа, которой руководит глава правительства Владимир Гройсман.  

Данных о жертвах пока нет. Как сообщает РИА ФАН, из ближайших населенных пунктов эвакуированы более десяти тысяч человек. Единственный крупный город в районе – Прилуки. Город с населением около 55 тысяч человек находится в 170 километрах от места взрывов.  


Украинские СМИ сообщают, что на горящих складах под Черниговом находится 88 тысяч боеприпасов. Детонация, по словам очевидцев, происходит каждые три секунды. 

Эксперты не исключают, что пожар в Ичне связан с незаконной торговлей оружием и боеприпасами. "Сообщили о том, что ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК. Возможно, с этим и связано", – цитирует RT экономиста Александра Дудчака. Таким образом командование ВСУ пытается замести следы, предположил аналитик.

Автор: Иван Поляков9 октября 2018, 10:31

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