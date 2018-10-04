Пережившая нападение Сотникова: Он сумасшедший
Неизвестный зашел в салон красоты Be Happy на Пресненском Валу и распылил перцовый газ из баллончика в лицо охраннику. Секьюрити получил ожог глаз, но ехать в больницу отказался.
Злоумышленник украл с полки около 60 лаков для ногтей и скрылся, передает Пятый канал. Примечательно, что камер видеонаблюдения в заведении нет. Нападавший уже задержан.
Выяснилось, что грабителем оказался навязчивый поклонник 22-летней Аделины Сотниковой. В прошлом году он уже наведывался в салон. Несколько раз передавал фигуристке письма.
Мужчина и в этот раз искал в салоне Аделину. К счастью, девушки на месте не оказалось. Об инциденте спортсменка узнала от своей мамы. "Честно говоря, все это очень неприятно. Если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел, что у него в голове", – цитирует Сотникову ТАСС.
Олимпийская чемпионка не понимает, чем вызвала такое неадекватное поведение поклонника. "Может, не добавила в друзья в социальной сети? Во всяком случае, раньше со мной подобного не происходило", – поделилась Аделина.
Сотникова в свои 22 года добилась больших высот. Она – первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете и двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.
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