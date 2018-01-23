"Пью я каждый день": тайная жизнь убитой студентки

В Сеть попал дневник убитой своим воздыхателем студентки ВШЭ. Таня признавалась сама себе, что пьет каждый день.

Кроме того, девушка писала, что давно и глубоко несчастна: "Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что, дикую усталость от имитации эмоций. У тебя бывало такое, когда в плохом настроении приходишь к родственникам, но делаешь вид, что все хорошо, чтобы не посыпалась куча вопросов? Вот такое состояние всегда (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)".

Тане не нравилось, что у нее не хватает ни на что времени: девушка хотела поступать в архитектурный университет в Прагу и уделяла много внимания учебе. "Вряд ли я почувствую себя лучше или хуже от того, что поступила или нет. Тем не менее, я постоянно сейчас либо сплю, либо делаю какие-нибудь задания. Даже когда я прихожу в гости, я продолжаю делать свои уроки. Даже когда я смотрю сериал, да когда угодно. При этом все равно остается куча недоделанного, куча неотвеченных учебных писем, поэтому я никогда не могу расслабиться, если не выпила достаточно много. Пью я каждый день", – приводит отрывок из дневника девушки "Московский комсомолец".

Отметим, что знакомые Тани не подозревали, что происходит у последней в голове. "Я не замечала, что Таня пребывала в депрессии. Внешне казалась благополучной веселой девчонкой, любила шумные компании, выпить, потанцевать.Странно, что ее посещали мысли о смерти и одиночестве. Мужчинам она всегда нравилась, подружек у нее тоже хватало. Возможно, она сама придумала себе этот страдальческий имидж", – рассказала журналистам одна из подруг девушки.

"Таня – раскованная девушка, у нее был скрытая страничка в соцсети, там она выкладывала достаточно откровенные фотографии и видео. Это заводило многих парней", – добавила знакомая погибшей. По ее словам, Таня считала себя умной и циничной, читала философов, но не смогла доучиться в университете: ее отчислили из ВШЭ через полгода после начала семестра. Родителям девушка об этом не сказала, по прежнему жила в Москве и подрабатывала дизайнером интерьеров.

Публикация от @inthecarbehind Янв 7, 2018 at 7:54 PST

Однако, несмотря на многочисленные жалобы, Таня иногда писала, что по-настоящему счастлива. Один раз такое произошло, когда она вместе с подругой спонтанно уехала в Санкт-Петербург. "Домой с работы на крыльях российского шампанского влетела убуханная Крис, и мы подумали, что будет ну очень весело оказаться в питере вот прям щас, и такие хи-хи-ха-ха давай все билеты берем ухахха ЖИВЕМ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ. Вечером мы пили вино уже в парке рядом с площадью Восстания и вызывали такси на Финский залив", – вспоминала Таня.

Публикация от @inthecarbehind Ноя 18, 2017 at 1:06 PST

Другое было связано с ее убийцей Артемом: "Вообще, у меня все отлично. Я живу в центре Москвы в уютной съемной квартире, а через пару недель начну делать ремонт в своей. Я учусь в ВШЭ, он кому-то не нравится, а кто-то мечтает туда поступить, но это не важно, важно то, что в любом случае его все знают. У меня замечательные родители, к которым я езжу каждые выходные, а также две классных собаки".