Красотку-трансгендера из реалити-шоу нашли мертвой

Шелтон скончалась ночью 10 января в возрасте 32 лет. О смерти трансгендера стало известно из сообщения в Twitter-аккаунте звезды телеэкрана.

"С большим сожалением мы вынуждены сообщить всем печальную новость о том, что наша замечательная и прекрасная Ребекка неожиданно умерла в среду вечером", – говорится в сообщении. Ранее в интервью Шелтон рассказывала, что боролась с депрессией.

"Это был большой шаг, чтобы начать воспринимать себя как женщину. Это трудно и жестоко, и мало кто выбирает такой путь. Но мне повезло: я встретила человека, который увидел во мне девушку. Я впервые почувствовала себя той, кем являюсь на самом деле", – приводит слова знаменитости The Sun. Напомним, звезда реалити-шоу появилась в "Большом брате" в 2009 году как Родриго.

We’re sorry to inform everyone of the sad news that our wonderful and lovely Rebekah died unexpectedly on Wednesday night. We ask that you respect the family's privacy at this time.