Отказавшиеся от денег родственники прячут покойную Политову из "Дома-2"

Журналисты выяснили, что Мария Политова, погибшая в начале декабря, до сих пор не похоронена. Говорят, родственники отказались от собранных благотворителями денег и тщательно скрывают время и место последнего приюта звезды "Дома-2".

Следователи продолжают выяснять подробности смерти Марии Политовой. Не отстают от них и представители СМИ, правда, действуют в другой области. Так, репортеры выяснили, что родственники не хотят сообщать общественности, где и когда пройдет панихида по Политовой. Об этом рассказала подруга девушки.

"Машу еще не похоронили. В храме состоится отпевание. Родственники не хотят говорить прессе, где и когда будут похороны. Очень просили молчать. Там будет несколько близких людей и – все. Родственники, кстати, отказались от собранных нами денег. Не нужно, мол, им ничего. Разрешили только Артему, ее гражданскому мужу, попрощаться. Что поделать – воля ее родных, чтобы было очень мало людей", – цитирует приятельницу Марии Политовой Starhit.

Между тем журналисты пообщались с бывшим участником реалити-шоу "Дом-2" Романом Третьяковым. Он рассказал, что виделся с Политовой и она произвела на него приятное впечатление.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Дек 13, 2017 at 5:21 PST

"В последний раз, когда я общался с Марией... Мнения о том, что она склонна выпивать и закидываться антидепрессантами, у меня не сложилось. Точную дату встречи сказать не смогу, это было больше года назад.Мы общались в кафе неподалеку от журфака, на котором я сейчас учусь. Тогда она создавала впечатление вполне себе благоразумной, взрослой девушки, что немаловажно. Вполне адекватная. Она весьма хорошо выглядела, симпатичная, у нее были ухоженные лицо и руки. Маша, как я понял, работала в журнале. Причем не в качестве модели, а журналистом. Как развивались события дальше я, к сожалению, не знаю", – сообщил представителям СМИ Третьяков.

Напомним, Мария Политова пропала 4 декабря. Тревогу после исчезновения девушки забил ее гражданский муж Артем Шануров. Звезду "Дома-2" разыскивали волонтеры по всему столичному региону. 13 декабря они решили проверить дачу, принадлежащую семье Марии. Там у забора в полу-сидящем положении и нашли девушку. Она была мертва. Позже эксперты заявили, что звезда "Дома-2" умерла в день своего исчезновения от переохлаждения.

Однако это не окончательный вывод. Также существуют другие версии гибели девушки. По одной из них, у Марии не выдержала печень из-за резкого скачка артериального давления. По другой, Политова умерла от одновременного приема спиртного и антидеприессантов.

