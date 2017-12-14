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Политова из "Дома-2" боялась умереть на морозе

Фото: vk.com/mpolitova
Бывшая участница "Дома-2" Мария Политова, что тело нашли в сугробе под забором дедушкиной дачи, предчувствовала свою ужасную смерть. Всю жизнь девушка боялась морозов.
прочитано 3305 раз

"Я страшно боюсь холода и могу замерзнуть почти насмерть, даже если до метро два шага", – призналась Маша в своем последнем интервью.

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Сегодня эти слова кажутся пророческими, Политова умерла от переохлождения, не сумев попасть в семейный дачный домик. Вполне возможно, что Маша чувствовала исходящую от холода опасность. Девушка увлекалась эзотерикой и всему происходящему находила "кармическое" объяснение.

Верила Политова и в переселение душ. "У нас существует большая духовная семья, путешествующая из одной жизни в другую. И неважно, сколько столетий прошло и сколько жизней ты прошел – одна и та же душа может являться каждый раз в новой роли", – утверждала Маша в интервью журналу "Дом-2" в 2011 году.

Как писали Dni.Ru, Мария Политова пропала 4 декабря. Тревогу после исчезновения Марии Политовой забил ее гражданский муж Артем Шануров. При этом мужчина бросил странную фразу, что Машу "следует искать где-нибудь в кустах".

Политову разыскивали волонтеры по всему столичному региону. 13 декабря они решили проверить дачу, принадлежащую семье Марии. Там у забора в полу-сидящем положении и нашли девушку. Она была мертва. Позже эксперты заявили, что звезда "Дома-2" умерла в день своего исчезновения от переохлаждения.

Однако это не окончательный вывод. Также существуют другие версии гибели девушки. По одной из них, у Марии не выдержала печень из-за резкого скачка артериального давления. По другой, Политова умерла от одновременного приема спиртного и антидеприессантов.

Автор: Алёна Нестерова14 декабря 2017, 19:22
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