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Происшествия

В Москве заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Четырех кавказцев, тяжело ранивших двух охранников в центре Москвы, ищут столичные правоохранители: уже опрошены свидетели и изучено видео с камер. Один пострадавший получил ножом в живот, другому нападавшие отрезали ухо.
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Охранники здания Российского союза правообладателей вступились в центре Москвы за девушек, которых домогались кавказские гости столицы. После поножовщины один из рыцарей находится в послеоперационной палате, другому отрезали ухо и он все еще в коме. Оба находятся под наблюдением врачей, сообщает МК.

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Роман и Евгений после смены поздно вечером решили перекусить в ближайшем кафе. Когда они возвращались назад, к зданию в Архангельском переулке, их внимание привлекли громкие голоса и крики со стороны Чистопрудного бульвара. Приблизившись, мужчины увидели, как четверо молодых людей кавказской внешности пристают к двум припозднившимся девушкам. Со стороны нападавших в ответ на замечание посыпалась нецензурная брань и угрозы. Кавказцы переключили свое внимание на защитников девушек и достали ножи. 

Роман получил удар ножом в живот. Евгению повезло меньше: кроме резаных ран нападавшие ударом ножа отрезали ему ухо. Девушки закричали еще громче и на шум наконец обратили внимание в близлежащих домах. Из соседнего здания выбежал еще один охранник, а также подоспели случайные прохожие. Кавказцы ретировались, оставив Романа и Евгения лежащими на земле. Роман был в сознании и прикрывал рану рукой. Бесчувственный Евгений с отрезанным ухом и большой кровопотерей лежал на проезжей части. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Роман уже переведен в послеоперационную палату, а Евгений лежит в реанимации в коме. Ушную раковину пришить ему не вышло.

Как следует из отсмотренного видео с камер наблюдения и показаний очевидцев, злоумышленникам на вид до 25 лет, трое с бородами, одеты в джинсы и куртки. Четвертый брит наголо и носит классический костюм. Расследованием поножовщины заняты столичные правоохранители.

Автор: Алексей Минин18 сентября 2017, 20:40

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