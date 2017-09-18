В Москве заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо
Охранники здания Российского союза правообладателей вступились в центре Москвы за девушек, которых домогались кавказские гости столицы. После поножовщины один из рыцарей находится в послеоперационной палате, другому отрезали ухо и он все еще в коме. Оба находятся под наблюдением врачей, сообщает МК.
Роман и Евгений после смены поздно вечером решили перекусить в ближайшем кафе. Когда они возвращались назад, к зданию в Архангельском переулке, их внимание привлекли громкие голоса и крики со стороны Чистопрудного бульвара. Приблизившись, мужчины увидели, как четверо молодых людей кавказской внешности пристают к двум припозднившимся девушкам. Со стороны нападавших в ответ на замечание посыпалась нецензурная брань и угрозы. Кавказцы переключили свое внимание на защитников девушек и достали ножи.
Роман получил удар ножом в живот. Евгению повезло меньше: кроме резаных ран нападавшие ударом ножа отрезали ему ухо. Девушки закричали еще громче и на шум наконец обратили внимание в близлежащих домах. Из соседнего здания выбежал еще один охранник, а также подоспели случайные прохожие. Кавказцы ретировались, оставив Романа и Евгения лежащими на земле. Роман был в сознании и прикрывал рану рукой. Бесчувственный Евгений с отрезанным ухом и большой кровопотерей лежал на проезжей части. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.
Кавказцы отрезали в центре Москвы ухо экс-офицеру ФСИН за попытку защитить девушек от группового изнасилованияhttps://t.co/msHu3z1ndS— Pavel Pryanikov (@netovetz) 18 сентября 2017 г.
Роман уже переведен в послеоперационную палату, а Евгений лежит в реанимации в коме. Ушную раковину пришить ему не вышло.
Как следует из отсмотренного видео с камер наблюдения и показаний очевидцев, злоумышленникам на вид до 25 лет, трое с бородами, одеты в джинсы и куртки. Четвертый брит наголо и носит классический костюм. Расследованием поножовщины заняты столичные правоохранители.
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