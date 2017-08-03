Ради украшений мужчина раскопал могилу бабушки
Могилу бабушки, умершей пятнадцать лет назад, решили в поисках драгоценностей вскрыть два наркомана. Одному из них похороненная женщина приходится бабушкой.
Происшествие произошло на кладбище округа Мартин в штате Кентукки. Члены семьи Эмили Ховард, которую они похоронили много лет назад, обнаружили, что могила раскопана. Об этом они заявили в полицию, сообщает телеканал WSAZ 3. Правоохранители оперативно вышли на след осквернителей. Один из них оказался наркозависимым внуком погребенной Эмили Ховард, Джеймсом Ховардом.
К счастью, вскрыть гроб у злоумышленников не получилось. Позже семья Эмили Ховард заявила, что никаких ценностей в могиле нет.
Deputies: Two men facing charges for digging up woman's grave https://t.co/c5LFSNlHtS— WSAZ NewsChannel 3 (@WSAZnews) 1 августа 2017 г.
"Это очень сильно расстроило семью, – рассказал WSAZ Джордж Джуд, внук Эмили. – Мы действительно не ожидали, что это совершил член нашей семьи".
Джуд говорит, что у Джеймса были проблемы. Но семья не могла предполагать, что он пойдет на преступление, тем более такое.
"Наркотики – еще один инструмент, который использует дьявол, чтобы заманить людей. Они сделают все", – заметил Джуд.
Певец придумал, как выбраться из финансовой кабалы
Красавица рассказала о тяжелой доле знаменитых людей
Кому выгодно сохранить в эфире "Пусть говорят"
Поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Ильи Глинникова