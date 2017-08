Ради украшений мужчина раскопал могилу бабушки

Могилу бабушки, умершей пятнадцать лет назад, решили в поисках драгоценностей вскрыть два наркомана. Одному из них похороненная женщина приходится бабушкой.

Происшествие произошло на кладбище округа Мартин в штате Кентукки. Члены семьи Эмили Ховард, которую они похоронили много лет назад, обнаружили, что могила раскопана. Об этом они заявили в полицию, сообщает телеканал WSAZ 3. Правоохранители оперативно вышли на след осквернителей. Один из них оказался наркозависимым внуком погребенной Эмили Ховард, Джеймсом Ховардом.

К счастью, вскрыть гроб у злоумышленников не получилось. Позже семья Эмили Ховард заявила, что никаких ценностей в могиле нет.

Deputies: Two men facing charges for digging up woman's grave https://t.co/c5LFSNlHtS