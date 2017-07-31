В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро

В Москве днем 31 июля на станции метро "Улица Академика Янгеля" был обнаружен подозрительный чемодан. Бесхозный предмет привлек внимание полиции – было решено перекрыть станцию.
Правоохранители осмотрели чемодан и пришли к выводу, что он не представляет опасности. Станция работает в штатном режиме, передает агентство городских новостей "Москва".
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