В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша

В Центре управления полетами аэропорта Внуково протекла крыша. Здание было построено совсем недавно и обошлось в 3,5 миллиарда рублей.
Предположительно, причиной стали некачественно выполненные строительные работы. До устранения неполадок с крышей ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования невозможен, сообщает "Коммерсантъ".
Брюссель добивается независимости, шантажируя Вашингтон сближением с Москвой
Поклонники не верят дочери известного певца
Коллеги ведущего знали о его уходе
Певица публично сняла накидку и оказалась полуголой