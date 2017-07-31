Звезду "Дневника горничной" нашли мертвой

Известная французская актриса Жанна Моро умерла в возрасте 89 лет, передает издание Closer. Тело артистки утром 31 июля нашла в ее квартире экономка. По предварительным данным, речь идет о смерти по естественным причинам.

Зрители запомнили Жанну Моро по ролям в фильмах "Дневник горничной", "Ева", "Жюль и Джим", "Невеста была в черном". Последний раз она появилась на большом экране в 2015 году в картине Алекса Лутса "Талант моих друзей".