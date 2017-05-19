Топ-10 смертельно опасных садовых растений

Красота и коварство в одном флаконе – так можно охарактеризовать некоторые популярные дачные растения, об опасности которых известно немного. А опасаться есть чего.

С началом теплых дней и дачного сезона россияне массово украшают свои садовые участки и иногда лужайки под домашними балконами цветами и кустарниками. Следует помнить, что некоторые зеленые насаждения не только красивы, но и иногда смертельно опасны.

Рододендрон

Яркое растение с мясистыми листьями, часто переживающими даже снег, и яркими цветами. Отлично растет во влажной среде и в тени. Смертельно опасно все растение. Вызывает обильное слюнотечение и потоки слез. Через короткое время наступает кома и вскоре смерть.

Ландыш

Воспет даже в песне. Смертельно опасно все растение, особенно плоды и цветы. Вызывает головную боль, галлюцинации. Опасна даже вода, в которой стояли цветы. Если вовремя не принять меры, возможна смерть из-за остановки сердца.

Гортензия крупнолистная

Кустарник, который доставляет радость своим видом. Подходит для любых ландшафтов. Однако все растение, особенно бутоны, ядовито. Отравление проявляется учащенным пульсом, одышкой, резким падением артериального давления.

Нарцисс

Легенду о самовлюбленном юноше, превращенного богами в цветок, помнят все. Цветок на самом деле очень красив. Но при этом еще и опасен, особенно луковицы. Да и запах нарцисса не безопасен, поэтому в детской его точно ставить не рекомендуется. Цветок и его луковицы вызывают сильную рвоту. Возможен паралич, судороги и в результате смерть.

Наперстянка

Хозяйки ее любят за цветы в виде колокольчиков. однако эта красота тоже таит опасность. особенно следует остерегаться верхней части растения: тут сконцентрированы сильнодействующие вещества, которые используют даже в медицине – но в микроскопической концентрации. Вызывает расстройство желудка, рвоту, тошноту. Падает пульс, замедляется сердечный ритм. В результате может наступить гибель.

Дельфиниум

Аристократ среди садовых цветов. Красавец, радующий глаз. Но после дегустации любой части растения на вкус уже через шесть часов может наступить смерть. Особенно опасны молодые листья и семена.

Олеандр

Растет в основном на юге, но популярен и как кадочное растение. Опасно все растение, в том числе сок и нектар, из-за содержащихся в олеандре алкалоидов. Может вызывать судороги, дрожание рук, проблемы с ЖКТ, рвоту понос, и в итоге – смерть. Очень не рекомендован на садовых участках, где могут играть дети.

Пуансеттия

Рождественский цветок. Есть традиция преподносить его в дар к Новому году, чтобы весной подарок высадить на участке. Но ее млечный сок опасен: вызывает рвоту и понос. Может быть опасен для домашних животных.

Белладонна (Дурман)

Не столько красива, сколько чарующе пахнет. Многие дурман разводят именно из-за пьянящего аромата. Но с Госпожой Белладонной шутить не следует: она без преувеличения смертельна опасна, особенно ягоды и листья. Даже одна ягода может вызвать судороги, головокружение, спазм горла – на помощь будет уже тяжело позвать – остановку дыхания и в итоге смерть.

Омела

Растение-паразит, растущее на тополе, боярышнике, ясене. Омелу используют как новогоднее украшение. Ее липкие белые ягоды тем не менее смертельно опасны. Ягоды вызывают воспаления ЖКТ, тошноту, рвоту. Если человек еще может надеяться на выживание, для домашних животных шансов выжить практически нет.