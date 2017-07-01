Самые разрушительные ураганы в Москве

Москвичи еще не успели оправиться от урагана, случившегося 29 мая сего года, как вновь – штормовое предупреждение, сильнейший ветер, дождь и град. Dni.Ru решили разобраться, как часто случается подобная погода Москве.

Оказывается, ураганы в наших широтах совсем не редкость. Бывают практически каждое лето. Только вот сила у них очень разная. Мы, в отличие от американцев, не даем им имен – ни мужских, ни женских. Но самые разрушительные ураганы, без сомнения, вошли в историю.

16 (29) июня 1904 года

Ураган, зародился в Тульской губернии, прошёл над восточными окраинами Москвы в сторону Ярославля. На подходе к Москве сформировался смерч, уничтоживший Люблино, Карачарово, Анненгофскую рощу, разрушивший постройки в Лефортове, Басманной части, Сокольниках. Погибло больше ста человек. Ранено было больше 800.

Владимир Гиляровский так писал о проишествии в журнале "Русское слово": "Вчера, в исходе пятого часа дня, пронесся над Москвой страшный ураган с грозой и градом, местами сыпавшим величиной с куриное яйцо. Разразившееся бедствие так ужасно, что сразу подробно описать его невозможно. Особенно подверглись несчастью местности Лефортово, Сокольники, местами Басманная часть и Яузская. В Лефортове на улицах Хапиловской, Госпитальной, Ирининской, Коровьем Броде, Гавриковом пер. и Ольховской улице разрушена масса зданий, домов, поранены и убиты люди и скот.

Вырваны телеграфные столбы, полуразрушено несколько домов, повреждены церкви, часов ни, у которых местами разрушены купола, .поломаны кресты и сбиты церковные тяжелые ограды. Ширина воронки жуткого смерча составляла 300 метров. Смертоносный вихрь поднимал в воздух людей и животных. В то же время на Москву обрушился страшный град – некоторые градины весили около полкилограмма и убивали людей на месте. Убытки, понесенные от бури, как говорят, доходят более чем до 1 000 000 рублей".

26 июня 1998 года

В результате урагана погибли 11 человек и еще 157 были ранены. Сильный ветер, скорость которого достигала 31 метра в секунду, повалил около 48 тысяч деревьев по всему городу и разрушил 12 зубцов стены Кремля.



24 июля 2001 года

В столице прошел ураган с проливным дождем и грозой. Наиболее сильные порывы ветра отмечались в Северном административном округе и в районе ВДНХ – 28 метров в секунду. Средняя скорость порывов ветра в других районах составляла 23 метра в секунду. Ветер повалил деревья, рекламные щиты, с домов сорвало куски кровли. В районе ВДНХ затопило все автомагистрали, несколько станций метро, среди них "Бибирево" и "Алтуфьево", из-за подтоплений закрыли для пассажиров.В результате урагана и грозы погибли шесть человек, более 50 получили травмы.

13 июля 2016 года

В Москве был сильнейший шквалистый ветер. Затем последовали сильные ливни, местами был град. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду.Сильнее всего пострадали Зеленоград, Северо-восточный, Центральный и Юго-восточный административные округа. Штормовой ветер срывал крыши с домов, повалил более тысячи деревьев, повреждения получили более 120 автомобилей. Из-за упавшего дерева на контактную сеть на полчаса было остановлено движение поездов между станциями метро "Багратионовская" и "Филевский парк".Пострадали девять жителей столицы, в Подмосковье погибли два человека.

29 мая 2017 года

В Москве был зафиксирован шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В результате непогоды погибли более 10 человек, госпитализированы около 150 человек, из них 108 остаются в больницах. У пострадавших в основном рваные раны и ушибы тела. В Истринском районе обрушилась пирамида Александра Голода, в Королеве шквалистый ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы, на стройке в Люберцах упал башенный кран, была повреждена кровля Большого театра и Большого Кремлевского дворца. В результате урагана было нарушено электроснабжение, произошли сбои работе аэропортов и метро.