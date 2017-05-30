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Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве

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Обрушившимся на столицу ураганом повалило более 27 тысяч деревьев. Кроме того, в результате стихийного бедствия повреждены 243 кровли зданий, 126 из которых уже восстановлены, передает "Интерфакс".

В настоящее время в ликвидации последствий разгула стихии задействовано более 5000 единиц техники, 33 тысячи рабочих. Работа по ликвидации последствий ведется круглосуточно.

30 мая 2017, 16:06

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