Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве

Обрушившимся на столицу ураганом повалило более 27 тысяч деревьев. Кроме того, в результате стихийного бедствия повреждены 243 кровли зданий, 126 из которых уже восстановлены, передает "Интерфакс".
В настоящее время в ликвидации последствий разгула стихии задействовано более 5000 единиц техники, 33 тысячи рабочих. Работа по ликвидации последствий ведется круглосуточно.
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