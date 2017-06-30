Первые кадры "бури века" в Москве

Москвичи с ужасом ждут надвигающийся на столицу "ветхозаветный потоп". Многие уже опубликовали в социальных сетях фотографии темных грозовых облаков.

Первыми на природную угрозу откликнулись жители области. "В западном Подмосковье сейчас адище..." – написал в социальной сети Twitter СобкорЪ Шпеллер. "Гроза, порывы ветра. Город Звенигород, идет на Москву. Встречайте!!!" – оптимистично обратился к жителям столицы пользователь с ником ВЕНЕРА ГРУПП.

enter; width:100%;"> Над Москвой нависла "буря века". #москва #погода #буря #ливень Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 30 2017 в 3:25 PDT

Москвичи опубликовали снимки надвигающейся бури. Многие сравнили кадры темного неба с библейскими апокалиптичными сюжетами. "На улице происходит полный ***** Армагеддон, ****** молния так, что я подпрыгиваю", – возмутился buchinskyxking. "Покайтесь, ибо грядет", – написал serenitatis.

И снова моя уже ставшая традиционной ��рубрика #ночнойдозор . Вот такой вот сейчас локальный #армагеддон на #маршалажукова ��⚡️��☔️Будьте поосторожней сегодня �� Публикация от Анна Ершова (@brunetka752) Июн 30 2017 в 3:32 PDT

На севере Москвы дождь уже начался, в то время как в центре по-прежнему солнечно. Примечательно, что некоторые москвичи решили сбежать из города на время "ветхозаветного потопа". "В районе Москвы обещают какой-то исторический ливень. Поэтому я еду в лес в Подмосковье)))) Крч, если что, всех люблю, а ноут завещаю @mal_gr", – пошутила Биполярная сова‏.

Москва приготовилась к встрече "урагана века" pic.twitter.com/9dVyGuamLa — Владимир Михеев (@VlMiheev) 30 июня 2017 г.

Отметим, что в СМИ надвигающийся ливень уже окрестили "ветхозаветным потопом". Синоптики обещали, что за день в столице выпадет 40 миллиметров осадков при месячной июньской норме в 75 миллиметров. Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Впрочем, позднее метеорологи скорректировали информацию. По новым данным, выпадет лишь 25 миллиметров осадков.

Судя по карте - небольшой дождь закончится и начнется армагеддон pic.twitter.com/OX6sxmU67K — ｋａｏｒｕ。 (@vodka_witch) 30 июня 2017 г.

Напомним, 29 мая 2017 года в столице прошел смертельный ураган. В результате разгула стихии были повалены свыше 17 тысяч деревьев и повреждены кровли более чем 280 домов и административных зданий. Число жертв достигло 16, порядка 200 человек пострадали.

Люблю дождик в конце июня))) погода шепчет )))) #дождик#москва#лето Публикация от Валентина (@valentina0405_) Июн 30 2017 в 3:43 PDT