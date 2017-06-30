Урагану в Москве отвели пять часов

Синоптики прокомментировали пришедший в столицу "ветхозаветный потоп". По их словам, ураган в столице закончится в 18:00-19:00, после этого дождь пойдет на убыль.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в некоторых районах столицы солнце уже вышло из-за туч, но все равно слышны раскаты грома. "Такие очаги плотные еще проявят себя. Выпадение осадков, в том числе и града, сохранится в мегаполисе до 18–19 часов", – цитирует его Life.ru.

enter; width:100%;"> Москву не только заливает ливнем, но и забивает градом. #москва #буря #погода #ливень #град Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 30 2017 в 4:22 PDT

Публикация от Бабушкинская❤️ Разведчик ��✌️️ (@go_babka) Июн 30 2017 в 4:20 PDT

Примечательно, что эксперт не удивился приходу в столицу "бури века". По его словам, погодные аномалии иногда случаются, и "просто повторится то, что иногда повторяется". Он пояснил, что никакого понятия нормы касательно погоды не существует. "Так, допустим, на юго-западе США сейчас температура доходит до 45-50 градусов – можно увидеть, как плавятся мусорные баки. Это тоже аномальное явление, но оно локальное, ничего сверхъестественного в этом нет", – цитирует специалиста телеканал "Мир 24".

В заключение Синенков отметил, что после 19:00 осадки не прекратятся, но пойдут но убыль. Отметим, что сотрудники МЧС уже перешли в режим повышенной готовности для ликвидации возможных последствий урагана. "Пока заявок нет от населения, пока МЧС никуда не привлекается", – заявила представитель ведомства Оксана Золотова.

Над Москвой нависла "буря века". #москва #погода #буря #ливень Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 30 2017 в 3:25 PDT

Я: поехал гулять в центр

Погода: pic.twitter.com/l7RwH5eFFT — Тихий омут шиппера (@Mad_Rinni) 30 июня 2017 г.

Ранее стало известно, что в столице появились первые пострадавшие от урагана. Как писали Dni.Ru, на Мироновской улице в районе Измайлово на востоке Москвы на мужчину упала ветка дерева. Он получил нетяжелые травмы.

Также сообщалось, что молнией поразило два лайнера: во Внуково – прилетевший из Астрахани Boeing, в Шереметьево – прибывший из Праги Airbus. Пассажиры обоих самолетов не пострадали. При этом в аэропортах уже начались сбои в расписании: в Шереметьево задержаны более 30 рейсов (там затопило одну взлетно-посадочную полосу), в Домодедово – около 20, еще три отменены.

Какой-то адок подходит) #москва #шторм #армагеддон Публикация от Serjio Lion (@zhelninsv) Июн 30 2017 в 4:41 PDT

смотрю на стремительно темнеющее небо,слушаю гром и пытаюсь понять: можно рискнуть и свалить на улицу или там сейчас всё же будет армагеддон — DK (@DeshiKimsung) 30 июня 2017 г.

Напомним, 29 мая 2017 года в столице прошел смертельный ураган. В результате разгула стихии были повалены свыше 17 тысяч деревьев и повреждены кровли более чем 280 домов и административных зданий. Число жертв достигло 16, порядка 200 человек пострадали.