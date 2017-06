Молодая подруга жестоко избила знаменитого режиссера

Режиссер Тоуб Хупер, прославившийся своими фильмами в жанре хоррор, такими как "Техасская резня бензопилой" и "Полтергейст", сам стал жертвой насилия. Жизнь 74-летнего оскароносного режиссера превратила в кошмар подруга, 36-летняя Ребекка Ходжес, сообщает портал TMZ.

Доведенный до отчаяния Хупер решил спастись от сожительницы с помощью суда. Иск режиссер подкрепил фотографиями, на которых он изображен зверски избитым, с синяками и кровоподтеками.

'Texas Chain Saw Massacre' Director Allegedly Attacked by Ex, Shows Face Bruises (PHOTOS) https://t.co/TiEqBlMold