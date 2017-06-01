Молодая подруга жестоко избила знаменитого режиссера

Мастер ужасов добился запрета на приближение к нему драчливой подруги ближе чем на сотню метров. Суд принял соответствующее решение, изучив представленные режиссером фотографии.

Режиссер Тоуб Хупер, прославившийся своими фильмами в жанре хоррор, такими как "Техасская резня бензопилой" и "Полтергейст", сам стал жертвой насилия. Жизнь 74-летнего оскароносного режиссера превратила в кошмар подруга, 36-летняя Ребекка Ходжес, сообщает портал TMZ.

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Доведенный до отчаяния Хупер решил спастись от сожительницы с помощью суда. Иск режиссер подкрепил фотографиями, на которых он изображен зверски избитым, с синяками и кровоподтеками.

'Texas Chain Saw Massacre' Director Allegedly Attacked by Ex, Shows Face Bruises (PHOTOS) https://t.co/TiEqBlMold — TMZ (@TMZ) 1 июня 2017 г.

По его словам, впервые он стал жертвой насилия еще в апреле. С тех пор мастер ужасов сам живет в постоянном страхе, опасаясь нового нападения.

В итоге американский суд принял решение, согласно которому Ребекка Ходжес не может приближаться к бывшему возлюбленному ближе чем на сто ярдов (чуть менее ста метров). О причинах, по которым режиссер получал тумаки, не сообщается.





Тоуб Хупер стал знаменитым еще в 1974 году. Как раз тогда вышел на экраны его малобюджетный ужастик "Техасская резня бензопилой". Позже Хупер снял в том же стиле "Полтергейст", принесший создателям сразу три "Оскара".