Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса

Британская актриса Молли Питерс, сыгравшая девушку агента 007 в фильме 1965 года "Шаровая молния", умерла в возрасте 75 лет, сообщается на официальной странице кинофраншизы в Twitter. "Наши мысли – с ее семьей", – говорится в заявлении.

Причины смерти артистки неизвестны. Молли Питерс стала первой актрисой, которая обнажилась для бондианы.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY