Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса

Британская актриса Молли Питерс, сыгравшая девушку агента 007 в фильме 1965 года "Шаровая молния", умерла в возрасте 75 лет, сообщается на официальной странице кинофраншизы в Twitter. "Наши мысли – с ее семьей", – говорится в заявлении.

Причины смерти артистки неизвестны. Молли Питерс стала первой актрисой, которая обнажилась для бондианы.