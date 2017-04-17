Гонщица-трансгендер решила уйти в балет

Жительница Лондона Софи Ребекка, которая совсем недавно была мужчиной, поступила в Королевскую академию танца. Она с детства мечтала стать балериной.

Почти десять лет Софи занималась автогонками, а недавно решила воплотить в жизнь детскую мечту. Учиться балету она начала в 17 лет, когда еще была Джеймсом. Однако преподаватель, узнав о внутренней борьбе между мужским и женским началом, выгнал ее, сообщает Daily Mail.

И вот в 35 лет Софи стала стипендиаткой. "Я танцую, потому что я танцор. Транссексуальность тут ни при чем, просто так случилось. Я такая, какая есть, и чувствую себя прекрасно", – заявила девушка.

Live your life with #nofilter #transdancer be brave be beautiful be you ❤️ Публикация от Sophie Rebecca Ballet (@sophie_rebeccauk) Июн 22 2016 в 12:29 PDT

По словам трансгендера, женская природа дала о себе знать в начальной школе. Маленькому Джеймсу нравились девичьи игры, за что его нещадно били.

Все попытки проявить мужественность были безуспешными, отметила Софи. Впрочем, решение стать женщиной могло обернуться потерей друзей, семьи и работы.

Ballet 2 Публикация от Sophie Rebecca Ballet (@sophie_rebeccauk) Мар 20 2015 в 9:52 PDT

Девушка благодарна учителю танцев, принявшему ее в труппу. "Когда я танцую, я вижу девушку, которая находится по ту сторону зеркала. Мне это приносит радость и комфорт", – заключила она.