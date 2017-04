Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни

Причиной смерти артиста стала почечная недостаточность, сообщает Lenta.ru. Пик популярности артиста пришелся на 60-70-ые годы. Он снялся в десятках культовых сериалах. Среди них "Семейка Адамс", "Байки из склепа" и "Я шпион".

Свои соболезнования близким легендарного комика уже выразил актер Джим Керри. В записи на своей странице в социальной сети Twitter он назвал Риклза "Эверестом комиков".

Don once begged me for a couple of bucks then told me to twist myself into a pretzel. Ego slayer! Comic Everest! Spank you, Mr Rickles. ;^)