Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни

Известный американский комик Дон Риклз скончался в Лос-Анджелесе. Ему было 90 лет.

Причиной смерти артиста стала почечная недостаточность, сообщает Lenta.ru. Пик популярности артиста пришелся на 60-70-ые годы. Он снялся в десятках культовых сериалах. Среди них "Семейка Адамс", "Байки из склепа" и "Я шпион".

Свои соболезнования близким легендарного комика уже выразил актер Джим Керри. В записи на своей странице в социальной сети Twitter он назвал Риклза "Эверестом комиков".

Don once begged me for a couple of bucks then told me to twist myself into a pretzel. Ego slayer! Comic Everest! Spank you, Mr Rickles. ;^) — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 апреля 2017 г.

Дон Риклз не только снялся в ряде известных кинолент, но и работал над голосами известных мультперсонажей. Именно он озвучил Мистера Картофельную голову в серии мультфильмов "История игрушек".

Смерть легендарного комика – огромная потеря для мирового киноискусства. Как справедливо отмечали многие критики, Риклз являлся одним из самых ярких и талантливых актеров XX века. О дате и месте прощания с ним будет сообщено позже.



