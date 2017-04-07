Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
Причиной смерти артиста стала почечная недостаточность, сообщает Lenta.ru. Пик популярности артиста пришелся на 60-70-ые годы. Он снялся в десятках культовых сериалах. Среди них "Семейка Адамс", "Байки из склепа" и "Я шпион".
Свои соболезнования близким легендарного комика уже выразил актер Джим Керри. В записи на своей странице в социальной сети Twitter он назвал Риклза "Эверестом комиков".
Don once begged me for a couple of bucks then told me to twist myself into a pretzel. Ego slayer! Comic Everest! Spank you, Mr Rickles. ;^)— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 апреля 2017 г.
Дон Риклз не только снялся в ряде известных кинолент, но и работал над голосами известных мультперсонажей. Именно он озвучил Мистера Картофельную голову в серии мультфильмов "История игрушек".
Смерть легендарного комика – огромная потеря для мирового киноискусства. Как справедливо отмечали многие критики, Риклз являлся одним из самых ярких и талантливых актеров XX века. О дате и месте прощания с ним будет сообщено позже.
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